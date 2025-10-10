Токеномика Marine Moguls (MOGUL) Откройте для себя ключевую информацию о Marine Moguls (MOGUL), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Marine Moguls (MOGUL) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Marine Moguls (MOGUL), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 128,57K $ 128,57K $ 128,57K Общее предложение: $ 9,96K $ 9,96K $ 9,96K Оборотное предложение: $ 2,71K $ 2,71K $ 2,71K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 473,33K $ 473,33K $ 473,33K Исторический максимум: $ 910,54 $ 910,54 $ 910,54 Исторический минимум: $ 32,47 $ 32,47 $ 32,47 Текущая цена: $ 47,51 $ 47,51 $ 47,51 Узнайте больше о цене Marine Moguls (MOGUL) Купить MOGUL сейчас!

Информация о Marine Moguls (MOGUL) Marine Moguls NFTs are a unique collection of 10,000 digital assets. Integrating advanced ERC-404 technology and AI-powered trading tools, this project features AI-crafted NFTs that offer holders benefits like liquidity, fractional ownership, and exclusive access to MetBot's high-frequency trading system. Additionally, over 2,500 NFTs come with prizes totaling over 2.9 million USDT. Marine Moguls aims to transform the financial landscape by merging traditional finance with innovative digital assets. Официальный сайт: https://marinemoguls.com/

Токеномика Marine Moguls (MOGUL): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Marine Moguls (MOGUL) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов MOGUL, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов MOGUL. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой MOGUL, изучите текущую цену MOGUL!

Прогноз цены MOGUL Хотите узнать, куда может двигаться MOGUL? Наша страница прогноза цены MOGUL объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена MOGUL прямо сейчас!

