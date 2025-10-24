Текущая цена Luntra Infrastructure сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены $LUNTRA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены $LUNTRA прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Luntra Infrastructure сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены $LUNTRA к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены $LUNTRA прямо сейчас на MEXC.

Логотип Luntra Infrastructure

Цена Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Не в листинге

Текущая цена 1 $LUNTRA в USD:

--
----
0.00%1D
График цены Luntra Infrastructure ($LUNTRA) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:08:32 (UTC+8)

Информация о ценах Luntra Infrastructure ($LUNTRA) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00372154
$ 0.00372154$ 0.00372154

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-14.54%

-14.54%

Текущая цена Luntra Infrastructure ($LUNTRA) составляет --. За последние 24 часа $LUNTRA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена $LUNTRA за все время составляет $ 0.00372154, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, $LUNTRA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -14.54% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

$ 14.02K
$ 14.02K$ 14.02K

--
----

$ 17.10K
$ 17.10K$ 17.10K

820.00M
820.00M 820.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущая рыночная капитализация Luntra Infrastructure составляет $ 14.02K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $LUNTRA составляет 820.00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17.10K.

История цен Luntra Infrastructure ($LUNTRA) в USD

За сегодня изменение цены Luntra Infrastructure на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Luntra Infrastructure на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Luntra Infrastructure на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Luntra Infrastructure на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0--
30 дней$ 0-20.02%
60 дней$ 0-31.21%
90 дней$ 0--

Что такое Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

Источник Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Whitepaper
Официальный веб-сайт

Прогноз цены Luntra Infrastructure (USD)

Сколько будет стоить Luntra Infrastructure ($LUNTRA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Luntra Infrastructure ($LUNTRA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Luntra Infrastructure.

Проверьте прогноз цены Luntra Infrastructure!

Токеномика Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Понимание токеномики Luntra Infrastructure ($LUNTRA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $LUNTRA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Сколько стоит Luntra Infrastructure ($LUNTRA) на сегодня?
Актуальная цена $LUNTRA в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена $LUNTRA в USD?
Текущая цена $LUNTRA в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Luntra Infrastructure?
Рыночная капитализация $LUNTRA составляет $ 14.02K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение $LUNTRA?
Циркулирующее предложение $LUNTRA составляет 820.00M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) $LUNTRA?
$LUNTRA достиг максимальной цены (ATH) в 0.00372154 USD.
Какова была минимальная цена $LUNTRA за все время (ATL)?
$LUNTRA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов $LUNTRA?
Объем торгов за последние 24 часа для $LUNTRA составляет -- USD.
Вырастет ли $LUNTRA в цене в этом году?
$LUNTRA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $LUNTRA для более подробного анализа.
Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.