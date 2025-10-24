Цена Luntra Infrastructure ($LUNTRA)
--
--
-14.54%
-14.54%
Текущая цена Luntra Infrastructure ($LUNTRA) составляет --. За последние 24 часа $LUNTRA торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена $LUNTRA за все время составляет $ 0.00372154, а минимальная – $ 0.
Что касается краткосрочной динамики, $LUNTRA изменился на -- за последний час, на -- за 24 часа и на -14.54% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.
Текущая рыночная капитализация Luntra Infrastructure составляет $ 14.02K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение $LUNTRA составляет 820.00M, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17.10K.
За сегодня изменение цены Luntra Infrastructure на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Luntra Infrastructure на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Luntra Infrastructure на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Luntra Infrastructure на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|--
|30 дней
|$ 0
|-20.02%
|60 дней
|$ 0
|-31.21%
|90 дней
|$ 0
|--
Luntra is the world’s first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.
