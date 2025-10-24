Что такое Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Luntra is the world's first AI-native Layer 2, designed to bring intelligence and automation to on-chain infrastructure. Built with a hybrid rollup architecture combining Optimistic and ZK security, Luntra features AI-powered tools like MEV protection, Wallet Intelligence, and autonomous AgentX bots. It supports gas payments in USDC, offers real-time risk analysis, and enables seamless bridging with Ethereum. By prioritizing both developers and users, Luntra delivers a smarter, more intuitive blockchain experience that evolves in real time.

Источник Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Whitepaper Официальный веб-сайт

Прогноз цены Luntra Infrastructure (USD)

Сколько будет стоить Luntra Infrastructure ($LUNTRA) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Luntra Infrastructure ($LUNTRA) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Luntra Infrastructure.

Проверьте прогноз цены Luntra Infrastructure!

$LUNTRA на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Luntra Infrastructure ($LUNTRA)

Понимание токеномики Luntra Infrastructure ($LUNTRA) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена $LUNTRA прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Luntra Infrastructure ($LUNTRA) Сколько стоит Luntra Infrastructure ($LUNTRA) на сегодня? Актуальная цена $LUNTRA в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена $LUNTRA в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена $LUNTRA в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Luntra Infrastructure? Рыночная капитализация $LUNTRA составляет $ 14.02K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение $LUNTRA? Циркулирующее предложение $LUNTRA составляет 820.00M USD . Какова была максимальная цена (ATH) $LUNTRA? $LUNTRA достиг максимальной цены (ATH) в 0.00372154 USD . Какова была минимальная цена $LUNTRA за все время (ATL)? $LUNTRA достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов $LUNTRA? Объем торгов за последние 24 часа для $LUNTRA составляет -- USD . Вырастет ли $LUNTRA в цене в этом году? $LUNTRA может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены $LUNTRA для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Luntra Infrastructure ($LUNTRA)