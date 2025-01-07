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Цена LIQ Protocol (LIQ)

USD

График цены LIQ Protocol (LIQ) в реальном времени

$0.00130888
$0.00130888$0.00130888
+3.00%(1D)

Цена LIQ Protocol (LIQ) сегодня

Текущая цена LIQ Protocol (LIQ) сегодня составляет 0.00130888 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 39.27K USD. Цена LIQ к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка LIQ Protocol:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 884.67 USD
- Изменение цены LIQ Protocol в течение дня составляет +3.01%
- Оборотное предложение составляет 30.00M USD

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Ценовые показатели LIQ Protocol (LIQ) - USD

За сегодня изменение цены LIQ Protocol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены LIQ Protocol на USD составило $ -0.0002573733.
За последние 60 дней изменение цены LIQ Protocol на USD составило $ -0.0000287998.
За последние 90 дней изменение цены LIQ Protocol на USD составило $ -0.0001045983957370615.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+3.01%
30 дней$ -0.0002573733-19.66%
60 дней$ -0.0000287998-2.20%
90 дней$ -0.0001045983957370615-7.40%

Анализ цен LIQ Protocol (LIQ)

Ознакомьтесь с последним анализом цен LIQ Protocol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.00125773
$ 0.00125773$ 0.00125773

$ 0.0013125
$ 0.0013125$ 0.0013125

$ 4.38
$ 4.38$ 4.38

+0.12%

+3.01%

+4.92%

Рыночная информация LIQ Protocol (LIQ)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 39.27K
$ 39.27K$ 39.27K

$ 884.67
$ 884.67$ 884.67

30.00M
30.00M 30.00M

Что такое LIQ Protocol (LIQ)

A decentralized on-chain liquidation engine built for Serum DEX margin markets on the Solana network

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Источник LIQ Protocol (LIQ)

Официальный веб-сайт

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LIQ на местную валюту

1 LIQ к AUD
A$0.0020811192
1 LIQ к GBP
0.0010340152
1 LIQ к EUR
0.0012565248
1 LIQ к USD
$0.00130888
1 LIQ к MYR
RM0.0058768712
1 LIQ к TRY
0.0462558192
1 LIQ к JPY
¥0.2061747776
1 LIQ к RUB
0.1393695424
1 LIQ к INR
0.1121841048
1 LIQ к IDR
Rp21.1109647864
1 LIQ к PHP
0.0760590168
1 LIQ к EGP
￡E.0.066294772
1 LIQ к BRL
R$0.0080103456
1 LIQ к CAD
C$0.0018716984
1 LIQ к BDT
0.1596571824
1 LIQ к NGN
2.0229918392
1 LIQ к UAH
0.0555096008
1 LIQ к VES
Bs0.06806176
1 LIQ к PKR
Rs0.3661199136
1 LIQ к KZT
0.6947273264
1 LIQ к THB
฿0.04515636
1 LIQ к TWD
NT$0.0427872872
1 LIQ к CHF
Fr0.001177992
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HK$0.0101699976
1 LIQ к MAD
.د.م0.0131280664