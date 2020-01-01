Токеномика LIQ Protocol (LIQ) Откройте для себя ключевую информацию о LIQ Protocol (LIQ), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о LIQ Protocol (LIQ) A decentralized on-chain liquidation engine built for Serum DEX margin markets on the Solana network Официальный сайт: https://liqsolana.com/ Купить LIQ сейчас!

Токеномика и анализ цен LIQ Protocol (LIQ) Изучите ключевые данные о токеномике и цене LIQ Protocol (LIQ), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 21,72K $ 21,72K $ 21,72K Общее предложение: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Оборотное предложение: $ 30,00M $ 30,00M $ 30,00M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 72,41K $ 72,41K $ 72,41K Исторический максимум: $ 4,38 $ 4,38 $ 4,38 Исторический минимум: $ 0,00063495 $ 0,00063495 $ 0,00063495 Текущая цена: $ 0,00072414 $ 0,00072414 $ 0,00072414 Узнайте больше о цене LIQ Protocol (LIQ)

Токеномика LIQ Protocol (LIQ): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики LIQ Protocol (LIQ) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов LIQ, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов LIQ. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой LIQ, изучите текущую цену LIQ!

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