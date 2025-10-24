Что такое likes (LIKES)

repost tiktoks to farcaster. have fun. earn real $$$. likes.fun is weaponizing degen speculation to pay creators more than tiktok ever did. $likes is a core platform token that makes this whole thing work. launched via Clanker on Base with 3% LP fees set up, all gathered in WETH. 60% of the fees are instantly assigned to reward top hunters and original tiktok creators. curation isn't the endgame - it's just the cold start. when any tiktoker sees $1000+ sitting in rewards, they won't ask about tokenomics. they'll come and ask how to claim. and that's when cold start becomes flywheel. repost tiktoks to farcaster. have fun. earn real $$$. likes.fun is weaponizing degen speculation to pay creators more than tiktok ever did. $likes is a core platform token that makes this whole thing work. launched via Clanker on Base with 3% LP fees set up, all gathered in WETH. 60% of the fees are instantly assigned to reward top hunters and original tiktok creators. curation isn't the endgame - it's just the cold start. when any tiktoker sees $1000+ sitting in rewards, they won't ask about tokenomics. they'll come and ask how to claim. and that's when cold start becomes flywheel.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник likes (LIKES) Официальный веб-сайт

Прогноз цены likes (USD)

Сколько будет стоить likes (LIKES) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов likes (LIKES) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для likes.

Проверьте прогноз цены likes!

LIKES на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика likes (LIKES)

Понимание токеномики likes (LIKES) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LIKES прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о likes (LIKES) Сколько стоит likes (LIKES) на сегодня? Актуальная цена LIKES в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LIKES в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LIKES в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация likes? Рыночная капитализация LIKES составляет $ 455,21K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LIKES? Циркулирующее предложение LIKES составляет 68,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) LIKES? LIKES достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена LIKES за все время (ATL)? LIKES достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов LIKES? Объем торгов за последние 24 часа для LIKES составляет -- USD . Вырастет ли LIKES в цене в этом году? LIKES может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LIKES для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии likes (LIKES)