Что такое Lenny (LENNY)

its a Meme token and beta to Troll The "Lenny face is a text-based emoticon, ( ͡° ͜ʖ ͡°), used to convey a range of emotions, particularly mischief, sexual innuendo, or a hidden meaning. It's often employed in online discussions to add a playful or suggestive tone to a message, or sometimes even to spam threads, according to Wikipedia. The symbol is visually interpreted as a face with two eyes (small circles), a nose (squiggly line), and a mouth (curved line).

Прогноз цены Lenny (USD)

Сколько будет стоить Lenny (LENNY) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Lenny (LENNY) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Lenny.

LENNY на местную валюту

Токеномика Lenny (LENNY)

Понимание токеномики Lenny (LENNY) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена LENNY прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Lenny (LENNY) Сколько стоит Lenny (LENNY) на сегодня? Актуальная цена LENNY в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена LENNY в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена LENNY в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Lenny? Рыночная капитализация LENNY составляет $ 719,69K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение LENNY? Циркулирующее предложение LENNY составляет 961,54M USD . Какова была максимальная цена (ATH) LENNY? LENNY достиг максимальной цены (ATH) в 0,00220577 USD . Какова была минимальная цена LENNY за все время (ATL)? LENNY достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов LENNY? Объем торгов за последние 24 часа для LENNY составляет -- USD . Вырастет ли LENNY в цене в этом году? LENNY может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены LENNY для более подробного анализа.

