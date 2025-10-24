Текущая цена Kurt сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KURT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KURT прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Kurt сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KURT к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KURT прямо сейчас на MEXC.

Логотип Kurt

Цена Kurt (KURT)

Не в листинге

Текущая цена 1 KURT в USD:

$0,0003193
$0,0003193$0,0003193
-2,60%1D
mexc
USD
График цены Kurt (KURT) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:51:14 (UTC+8)

Информация о ценах Kurt (KURT) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00522224
$ 0,00522224$ 0,00522224

$ 0
$ 0$ 0

+0,55%

-2,67%

+4,63%

+4,63%

Текущая цена Kurt (KURT) составляет --. За последние 24 часа KURT торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KURT за все время составляет $ 0,00522224, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KURT изменился на +0,55% за последний час, на -2,67% за 24 часа и на +4,63% за последние 7 дней.

Рыночная информация Kurt (KURT)

$ 318,31K
$ 318,31K$ 318,31K

--
----

$ 318,31K
$ 318,31K$ 318,31K

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Kurt составляет $ 318,31K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KURT составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 318,31K.

История цен Kurt (KURT) в USD

За сегодня изменение цены Kurt на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kurt на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kurt на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kurt на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-2,67%
30 дней$ 0-49,12%
60 дней$ 0-88,04%
90 дней$ 0--

Что такое Kurt (KURT)

In the cold void of space, on a hidden Martian outpost nestled deep within the craters of Earth's Moon, two brothers were born: Burt and Kurt.

Identical in DNA, but polar opposites in spirit.

Burt was the golden boy. Friendly. Transparent. His heart pulsed in proof-of-work rhythms. He believed in the power of decentralization and fairness. So when the time came, he launched $BURT on Kaspa.

But then came Kurt.

Kurt wasn't interested in "fairness." He didn't care for decentralization. Kurt was chaos in a jetpack.

He saw the world and thought, "Why build slowly when you can moon faster?"

So he created $KURT on Base chain. Built for the degen hordes deep in the crypto trenches. Fueled by FOMO, memes, and mayhem.

Gas fees? Who cares. Kurt was all about volume, virality, and vaporizing charts.

Kurt will do whatever it takes to pump his bags to the moon.

$KURT is a meme coin launched on the Base chain but don't let the memes fool you. $KURT is the evil twin of $BURT on Kaspa, born in the darkest corners of the crypto trenches. Backed by a cult-like community of degens, $KURT is here to dominate the meme coin space with relentless energy, twisted humor, and a mission to build.

We’re not just here for green candles, we’re here to create a movement, disrupt the status quo, and carve our place in meme coin history. Join the rebellion. Join $KURT.

Источник Kurt (KURT)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Kurt (USD)

Сколько будет стоить Kurt (KURT) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Kurt (KURT) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет?

Проверьте прогноз цены Kurt!

KURT на местную валюту

Токеномика Kurt (KURT)

Понимание токеномики Kurt (KURT) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Kurt (KURT)

Сколько стоит Kurt (KURT) на сегодня?
Актуальная цена KURT в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KURT в USD?
Текущая цена KURT в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Kurt?
Рыночная капитализация KURT составляет $ 318,31K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KURT?
Циркулирующее предложение KURT составляет 1,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KURT?
KURT достиг максимальной цены (ATH) в 0,00522224 USD.
Какова была минимальная цена KURT за все время (ATL)?
KURT достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KURT?
Объем торгов за последние 24 часа для KURT составляет -- USD.
Вырастет ли KURT в цене в этом году?
KURT может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KURT для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:51:14 (UTC+8)

