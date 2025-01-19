Цена Konnect (KCT)
Текущая цена Konnect (KCT) сегодня составляет 0.00019579 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 0.00 USD. Цена KCT к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Konnect:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 50.71K USD
- Изменение цены Konnect в течение дня составляет +40.62%
- Оборотное предложение составляет 0.00 USD
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За сегодня изменение цены Konnect на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Konnect на USD составило $ +0.0004018447.
За последние 60 дней изменение цены Konnect на USD составило $ -0.0001712694.
За последние 90 дней изменение цены Konnect на USD составило $ -0.0012595926366578274.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+40.62%
|30 дней
|$ +0.0004018447
|+205.24%
|60 дней
|$ -0.0001712694
|-87.47%
|90 дней
|$ -0.0012595926366578274
|-86.54%
Ознакомьтесь с последним анализом цен Konnect: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+4.78%
+40.62%
+72.59%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners. Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance.
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|1 KCT к AUD
A$0.0003152219
|1 KCT к GBP
￡0.0001605478
|1 KCT к EUR
€0.0001899163
|1 KCT к USD
$0.00019579
|1 KCT к MYR
RM0.000881055
|1 KCT к TRY
₺0.0069368397
|1 KCT к JPY
¥0.0305961033
|1 KCT к RUB
₽0.0200606434
|1 KCT к INR
₹0.0169514982
|1 KCT к IDR
Rp3.2096716176
|1 KCT к PHP
₱0.0114635045
|1 KCT к EGP
￡E.0.0098325738
|1 KCT к BRL
R$0.001194319
|1 KCT к CAD
C$0.0002819376
|1 KCT к BDT
৳0.023788485
|1 KCT к NGN
₦0.3049683777
|1 KCT к UAH
₴0.0082447169
|1 KCT к VES
Bs0.01057266
|1 KCT к PKR
Rs0.0545823362
|1 KCT к KZT
₸0.1039214162
|1 KCT к THB
฿0.0067332181
|1 KCT к TWD
NT$0.0064395331
|1 KCT к CHF
Fr0.0001781689
|1 KCT к HKD
HK$0.0015232462
|1 KCT к MAD
.د.م0.0019657316