Токеномика Konnect (KCT) Откройте для себя ключевую информацию о Konnect (KCT), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Konnect (KCT) Konnect is merging a lifestyle membership based with KCT token, and e-commerce platform using blockchain techknowledge together, building a new B2B2C ecosyetem. Konnect bridges virtual with reality. Connecting revolutionary cryptocurrency and NFT Metabus with traditional business in the real world. It is a lifestyle membership project approaches future-oriented society faster and more conveniently. Konnect completes lifestyle membership based on global distribution, travel, tourism, and cultural infrastructure. By connecting users and strategic partners, provides innovative prices and a range of premium products & services to users, while facilitates convenient distribution systems and virtual asset integration also easier user acuqsition on global B2B, B2C market for partners.

Konnect is the central point between virtual and reality. Konnect membership can be optained by staking KCT token. Subscribers will receive different membership benefits by grade, also the membership cards and NFTs will be delivered in the future. Membership subscribers will receive additional benefits with Konnect World's NFT, as well as discounts on a range of branded goods, accommodation, aviation and healthcare services. KCT membership benefits will continue to expand in cooperation with strategic partners joining the alliance. Официальный сайт: https://konnect.finance/ Whitepaper: https://www.konnect.finance/wp/en/Konnect_White_Paper_v1.02.pdf Купить KCT сейчас!

Токеномика и анализ цен Konnect (KCT) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Konnect (KCT), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 4.33M $ 4.33M $ 4.33M Общее предложение: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Оборотное предложение: $ 7.17B $ 7.17B $ 7.17B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6.05M $ 6.05M $ 6.05M Исторический максимум: $ 0.156065 $ 0.156065 $ 0.156065 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0.00060582 $ 0.00060582 $ 0.00060582 Узнайте больше о цене Konnect (KCT)

Токеномика Konnect (KCT): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Konnect (KCT) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KCT, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KCT. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KCT, изучите текущую цену KCT!

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