Цена Kochi Inu (KOCHI)
Текущая цена Kochi Inu (KOCHI) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 247.07K USD. Цена KOCHI к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kochi Inu:
- 24-часовой объем торговли составляет -- USD
- Изменение цены Kochi Inu в течение дня составляет +0.88%
- Оборотное предложение составляет 1.00T USD
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За сегодня изменение цены Kochi Inu на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kochi Inu на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kochi Inu на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kochi Inu на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|+0.88%
|30 дней
|$ 0
|--
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kochi Inu: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-7.74%
+0.88%
--
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam.
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