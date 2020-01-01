Токеномика Kochi Inu (KOCHI) Откройте для себя ключевую информацию о Kochi Inu (KOCHI), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Kochi Inu (KOCHI) I am Kochi Inu. The one Japan forgot, yet never tamed. Unlike Shiba and other native breeds, I was never bred for companionship, status, or trend. I am pure, untouched by crossbreeding, born in isolation deep within the mountains of Shikoku. I remain, the rarest of Japan’s six native breeds, the ghost of the mountains that walks. I am a symbol of independence, resilience, and silent strength. Welcome to the Kochi fam. Официальный сайт: https://www.kochifam.com/ Купить KOCHI сейчас!

Токеномика и анализ цен Kochi Inu (KOCHI) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kochi Inu (KOCHI), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 27,57K $ 27,57K $ 27,57K Общее предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T Оборотное предложение: $ 1,00T $ 1,00T $ 1,00T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 27,57K $ 27,57K $ 27,57K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Kochi Inu (KOCHI)

Токеномика Kochi Inu (KOCHI): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kochi Inu (KOCHI) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KOCHI, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KOCHI. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KOCHI, изучите текущую цену KOCHI!

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