Текущая цена Keke сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены KEKE к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены KEKE прямо сейчас на MEXC.

Логотип Keke

Цена Keke (KEKE)

Не в листинге

Текущая цена 1 KEKE в USD:

--
----
-6,70%1D
mexc
USD
График цены Keke (KEKE) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:49:18 (UTC+8)

Информация о ценах Keke (KEKE) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0,16%

-6,76%

-59,28%

-59,28%

Текущая цена Keke (KEKE) составляет --. За последние 24 часа KEKE торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена KEKE за все время составляет $ 0, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, KEKE изменился на +0,16% за последний час, на -6,76% за 24 часа и на -59,28% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Keke (KEKE)

$ 89,17K
$ 89,17K$ 89,17K

--
----

$ 89,17K
$ 89,17K$ 89,17K

690,00B
690,00B 690,00B

690 000 000 000,0
690 000 000 000,0 690 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Keke составляет $ 89,17K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение KEKE составляет 690,00B, а общее предложение – 690000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 89,17K.

История цен Keke (KEKE) в USD

За сегодня изменение цены Keke на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Keke на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Keke на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Keke на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0-6,76%
30 дней$ 0-77,83%
60 дней$ 0-80,40%
90 дней$ 0--

Что такое Keke (KEKE)

KEKE is the first frog memecoin ever deployed on Kaspa. KEKE was 100% fair-launched as the first frog KRC20 token on Kaspa at 2024-06-30 with no team-allocation. KEKE has no team, no roadmap, no pre-sale, no pre-allocation, no whitelist, no paid KOLs, no NFT, no tax, no airdrop, no giveaway, just pure memes. KEKE is a pure memecoin without the rhetorical flourishes, and is loved by many in the Kaspa community and beyond.

Источник Keke (KEKE)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Keke (USD)

Сколько будет стоить Keke (KEKE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Keke (KEKE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Keke.

Проверьте прогноз цены Keke!

KEKE на местную валюту

Токеномика Keke (KEKE)

Понимание токеномики Keke (KEKE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KEKE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Keke (KEKE)

Сколько стоит Keke (KEKE) на сегодня?
Актуальная цена KEKE в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена KEKE в USD?
Текущая цена KEKE в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Keke?
Рыночная капитализация KEKE составляет $ 89,17K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение KEKE?
Циркулирующее предложение KEKE составляет 690,00B USD.
Какова была максимальная цена (ATH) KEKE?
KEKE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD.
Какова была минимальная цена KEKE за все время (ATL)?
KEKE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов KEKE?
Объем торгов за последние 24 часа для KEKE составляет -- USD.
Вырастет ли KEKE в цене в этом году?
KEKE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KEKE для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:49:18 (UTC+8)

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.