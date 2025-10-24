Что такое Keke (KEKE)

KEKE is the first frog memecoin ever deployed on Kaspa. KEKE was 100% fair-launched as the first frog KRC20 token on Kaspa at 2024-06-30 with no team-allocation. KEKE has no team, no roadmap, no pre-sale, no pre-allocation, no whitelist, no paid KOLs, no NFT, no tax, no airdrop, no giveaway, just pure memes. KEKE is a pure memecoin without the rhetorical flourishes, and is loved by many in the Kaspa community and beyond.

Источник Keke (KEKE) Официальный веб-сайт

Прогноз цены Keke (USD)

Сколько будет стоить Keke (KEKE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Keke (KEKE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Keke.

Проверьте прогноз цены Keke!

KEKE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Keke (KEKE)

Понимание токеномики Keke (KEKE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена KEKE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Keke (KEKE) Сколько стоит Keke (KEKE) на сегодня? Актуальная цена KEKE в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена KEKE в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена KEKE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Keke? Рыночная капитализация KEKE составляет $ 89,17K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение KEKE? Циркулирующее предложение KEKE составляет 690,00B USD . Какова была максимальная цена (ATH) KEKE? KEKE достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена KEKE за все время (ATL)? KEKE достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов KEKE? Объем торгов за последние 24 часа для KEKE составляет -- USD . Вырастет ли KEKE в цене в этом году? KEKE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены KEKE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Keke (KEKE)