Токеномика Keke (KEKE) Откройте для себя ключевую информацию о Keke (KEKE), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Keke (KEKE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Keke (KEKE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 320,13K $ 320,13K $ 320,13K Общее предложение: $ 690,00B $ 690,00B $ 690,00B Оборотное предложение: $ 690,00B $ 690,00B $ 690,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 320,13K $ 320,13K $ 320,13K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене Keke (KEKE) Купить KEKE сейчас!

Информация о Keke (KEKE) KEKE is the first frog memecoin ever deployed on Kaspa. KEKE was 100% fair-launched as the first frog KRC20 token on Kaspa at 2024-06-30 with no team-allocation. KEKE has no team, no roadmap, no pre-sale, no pre-allocation, no whitelist, no paid KOLs, no NFT, no tax, no airdrop, no giveaway, just pure memes. KEKE is a pure memecoin without the rhetorical flourishes, and is loved by many in the Kaspa community and beyond. Официальный сайт: https://www.kekecoin.org

Токеномика Keke (KEKE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Keke (KEKE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEKE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEKE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEKE, изучите текущую цену KEKE!

