Цена Kek on Sol (KEK)
Текущая цена Kek on Sol (KEK) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 31.45K USD. Цена KEK к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Kek on Sol:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.10K USD
- Изменение цены Kek on Sol в течение дня составляет -10.79%
- Оборотное предложение составляет 999.74M USD
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За сегодня изменение цены Kek on Sol на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Kek on Sol на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Kek on Sol на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Kek on Sol на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-10.79%
|30 дней
|$ 0
|+60.47%
|60 дней
|$ 0
|-39.67%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен Kek on Sol: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
-0.06%
-10.79%
-15.42%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
$KEK on Sol. With Kek by our side, we laugh in the face of the unpredictable, because chaos is the way. This is Kek. This is the meme life. Welcome to the world of Kek, where laughing at the chaos of the internet isn't just a pastime—it's a lifestyle. Born from the wild depths of meme culture, Kek represents the sacred art of embracing absurdity with a knowing grin. We’re not just surfing the web; we’re diving headfirst into its madness, summoning the ancient god of LOLs to guide us through. With Kek by our side, we laugh in the face of the unpredictable, because in this realm, chaos is the way—and laughter is our battle cry. This is Kek. This is the meme life.
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