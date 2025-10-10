Токеномика Kek on Sol (KEK) Откройте для себя ключевую информацию о Kek on Sol (KEK), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Kek on Sol (KEK) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Kek on Sol (KEK), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,93K Общее предложение: $ 999,38M Оборотное предложение: $ 999,38M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,93K Исторический максимум: $ 0 Исторический минимум: $ 0 Текущая цена: $ 0

Информация о Kek on Sol (KEK) $KEK on Sol. With Kek by our side, we laugh in the face of the unpredictable, because chaos is the way. This is Kek. This is the meme life. Welcome to the world of Kek, where laughing at the chaos of the internet isn't just a pastime—it's a lifestyle. Born from the wild depths of meme culture, Kek represents the sacred art of embracing absurdity with a knowing grin. We're not just surfing the web; we're diving headfirst into its madness, summoning the ancient god of LOLs to guide us through. With Kek by our side, we laugh in the face of the unpredictable, because in this realm, chaos is the way—and laughter is our battle cry. This is Kek. This is the meme life. Официальный сайт: https://keksol.lol/

Токеномика Kek on Sol (KEK): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Kek on Sol (KEK) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов KEK, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов KEK. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой KEK, изучите текущую цену KEK!

