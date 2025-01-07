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Цена Iron Bank (IB)

USD

График цены Iron Bank (IB) в реальном времени

$0.510879
$0.510879$0.510879
-1.60%(1D)

Цена Iron Bank (IB) сегодня

Текущая цена Iron Bank (IB) сегодня составляет 0.510879 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 96.99K USD. Цена IB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка Iron Bank:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 509.51 USD
- Изменение цены Iron Bank в течение дня составляет -1.62%
- Оборотное предложение составляет 189.84K USD

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Ценовые показатели Iron Bank (IB) - USD

За сегодня изменение цены Iron Bank на USD составило $ -0.0084497876877118.
За последние 30 дней изменение цены Iron Bank на USD составило $ -0.0244359556.
За последние 60 дней изменение цены Iron Bank на USD составило $ +0.1591339551.
За последние 90 дней изменение цены Iron Bank на USD составило $ +0.0977261926702293.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ -0.0084497876877118-1.62%
30 дней$ -0.0244359556-4.78%
60 дней$ +0.1591339551+31.15%
90 дней$ +0.0977261926702293+23.65%

Анализ цен Iron Bank (IB)

Ознакомьтесь с последним анализом цен Iron Bank: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:

$ 0.506769
$ 0.506769$ 0.506769

$ 0.530221
$ 0.530221$ 0.530221

$ 253.73
$ 253.73$ 253.73

+0.14%

-1.62%

-9.27%

Рыночная информация Iron Bank (IB)

Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:

$ 96.99K
$ 96.99K$ 96.99K

$ 509.51
$ 509.51$ 509.51

189.84K
189.84K 189.84K

Что такое Iron Bank (IB)

Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets.

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Источник Iron Bank (IB)

Официальный веб-сайт

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