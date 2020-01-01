Токеномика Iron Bank (IB) Откройте для себя ключевую информацию о Iron Bank (IB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о Iron Bank (IB) Iron Bank is a decentralized lending platform focused on capital efficiency allowing protocols and individuals to supply and borrow cryptoassets. Официальный сайт: https://yearn.finance/ Купить IB сейчас!

Токеномика и анализ цен Iron Bank (IB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Iron Bank (IB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 55,45K $ 55,45K $ 55,45K Общее предложение: $ 7,31M $ 7,31M $ 7,31M Оборотное предложение: $ 189,84K $ 189,84K $ 189,84K FDV (полностью разводненная стоимость): $ 2,14M $ 2,14M $ 2,14M Исторический максимум: $ 253,73 $ 253,73 $ 253,73 Исторический минимум: $ 0,181869 $ 0,181869 $ 0,181869 Текущая цена: $ 0,292093 $ 0,292093 $ 0,292093 Узнайте больше о цене Iron Bank (IB)

Токеномика Iron Bank (IB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Iron Bank (IB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов IB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов IB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой IB, изучите текущую цену IB!

Прогноз цены IB Хотите узнать, куда может двигаться IB? Наша страница прогноза цены IB объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена IB прямо сейчас!

Почему вам стоит выбрать MEXC? MEXC является одной из лучших в мире криптовалютных бирж, которой доверяют миллионы пользователей по всему миру. Будь вы новичок или профессионал, MEXC является вашим самым легким путем к криптовалюте Более 4 000 торговых пар на рынках спотовой и фьючерсной торговли Самые быстрые листинги токенов среди бирж №1 по ликвидности в индустрии Самые низкие комиссии, круглосуточная поддержка клиентов 100%+ прозрачность резерва токенов для средств пользователей Сверхнизкие входные барьеры: Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT

Покупайте криптовалюту всего за 1 USDT : Ваш самый легкий путь к криптовалюте! Купить сейчас!