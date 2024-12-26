Цена ICB Network (ICBX)
Текущая цена ICB Network (ICBX) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 4.94M USD. Цена ICBX к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка ICB Network:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 1.26M USD
- Изменение цены ICB Network в течение дня составляет -2.79%
- Оборотное предложение составляет 8.00B USD
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За сегодня изменение цены ICB Network на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены ICB Network на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены ICB Network на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены ICB Network на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2.79%
|30 дней
|$ 0
|-26.98%
|60 дней
|$ 0
|--
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен ICB Network: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.52%
-2.79%
-25.30%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
The project addresses the challenge of blockchain scalability by creating Layer 2 (L2) networks that utilize the existing consensus of Layer 1 (L1) to process transactions more efficiently. This setup reduces the complexity typically associated with independent L2 consensus mechanisms, as L1 handles the primary validation. The network also enables cross-layer data and asset transfers, fostering an interconnected, scalable ecosystem. This design minimizes redundancy, cuts operational costs, and improves speed, making it ideal for high-traffic or resource-intensive blockchain applications. Additionally, it lays the groundwork for future integrations, such as Zero-Knowledge Proofs, to further enhance verification and security across networks.
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