Текущая цена i know ball сегодня составляет 0,00001784 USD. Следите за обновлениями цены BALL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BALL прямо сейчас на MEXC.Текущая цена i know ball сегодня составляет 0,00001784 USD. Следите за обновлениями цены BALL к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены BALL прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о BALL

Информация о цене BALL

Официальный сайт BALL

Токеномика BALL

Прогноз цен BALL

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип i know ball

Цена i know ball (BALL)

Не в листинге

Текущая цена 1 BALL в USD:

--
----
+32,50%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены i know ball (BALL) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 02:01:49 (UTC+8)

Информация о ценах i know ball (BALL) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00001324
$ 0,00001324$ 0,00001324
Мин 24Ч
$ 0,00001777
$ 0,00001777$ 0,00001777
Макс 24Ч

$ 0,00001324
$ 0,00001324$ 0,00001324

$ 0,00001777
$ 0,00001777$ 0,00001777

$ 0,00020701
$ 0,00020701$ 0,00020701

$ 0,00001029
$ 0,00001029$ 0,00001029

+0,89%

+32,55%

+65,19%

+65,19%

Текущая цена i know ball (BALL) составляет $0,00001784. За последние 24 часа BALL торговался в диапазоне от $ 0,00001324 до $ 0,00001777, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена BALL за все время составляет $ 0,00020701, а минимальная – $ 0,00001029.

Что касается краткосрочной динамики, BALL изменился на +0,89% за последний час, на +32,55% за 24 часа и на +65,19% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация i know ball (BALL)

$ 17,80K
$ 17,80K$ 17,80K

--
----

$ 17,80K
$ 17,80K$ 17,80K

997,76M
997,76M 997,76M

997 763 630,160968
997 763 630,160968 997 763 630,160968

Текущая рыночная капитализация i know ball составляет $ 17,80K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение BALL составляет 997,76M, а общее предложение – 997763630.160968. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 17,80K.

История цен i know ball (BALL) в USD

За сегодня изменение цены i know ball на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены i know ball на USD составило $ +0,0000010919.
За последние 60 дней изменение цены i know ball на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены i know ball на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+32,55%
30 дней$ +0,0000010919+6,12%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое i know ball (BALL)

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник i know ball (BALL)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены i know ball (USD)

Сколько будет стоить i know ball (BALL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов i know ball (BALL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для i know ball.

Проверьте прогноз цены i know ball!

BALL на местную валюту

Токеномика i know ball (BALL)

Понимание токеномики i know ball (BALL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BALL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о i know ball (BALL)

Сколько стоит i know ball (BALL) на сегодня?
Актуальная цена BALL в USD – 0,00001784 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена BALL в USD?
Текущая цена BALL в USD составляет $ 0,00001784. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация i know ball?
Рыночная капитализация BALL составляет $ 17,80K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение BALL?
Циркулирующее предложение BALL составляет 997,76M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) BALL?
BALL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00020701 USD.
Какова была минимальная цена BALL за все время (ATL)?
BALL достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001029 USD.
Каков объем торгов BALL?
Объем торгов за последние 24 часа для BALL составляет -- USD.
Вырастет ли BALL в цене в этом году?
BALL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BALL для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 02:01:49 (UTC+8)

Важные обновления индустрии i know ball (BALL)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.