Что такое i know ball (BALL)

I Know Ball is a memecoin launched on Solana that draws its identity from a popular cultural catchphrase used to signal expertise and credibility in sports and internet culture. The project does not aim to provide complex technical utility; instead, it functions as a cultural token that embodies a widely recognized meme and translates it into a tradable on-chain asset. By anchoring itself in a phrase that resonates across sports, crypto, and online communities, I Know Ball creates a shared identity and point of connection for holders

Источник i know ball (BALL) Официальный веб-сайт

BALL на местную валюту

Токеномика i know ball (BALL)

Понимание токеномики i know ball (BALL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена BALL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о i know ball (BALL) Сколько стоит i know ball (BALL) на сегодня? Актуальная цена BALL в USD – 0,00001784 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена BALL в USD? $ 0,00001784 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена BALL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация i know ball? Рыночная капитализация BALL составляет $ 17,80K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение BALL? Циркулирующее предложение BALL составляет 997,76M USD . Какова была максимальная цена (ATH) BALL? BALL достиг максимальной цены (ATH) в 0,00020701 USD . Какова была минимальная цена BALL за все время (ATL)? BALL достиг минимальной цены (ATL) в 0,00001029 USD . Каков объем торгов BALL? Объем торгов за последние 24 часа для BALL составляет -- USD . Вырастет ли BALL в цене в этом году? BALL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены BALL для более подробного анализа.

