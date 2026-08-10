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Текущая цена Binance Life сегодня составляет 0,52402 RUB. Рыночная капитализация 币安人生 составляет 524 020 000 RUB. Отслеживайте обновления цен 币安人生 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!Текущая цена Binance Life сегодня составляет 0,52402 RUB. Рыночная капитализация 币安人生 составляет 524 020 000 RUB. Отслеживайте обновления цен 币安人生 в RUB в режиме реального времени, графики в реальном времени, рыночную капитализацию, 24-часовой объем и многое другое в Россия!

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Что такое 币安人生

Токеномика 币安人生

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Binance Life Курс (币安人生)

Текущая цена 1 币安人生 в RUB:

₽43,3574148
₽43,3574148₽43,3574148
+0,77%1D
RUB
График цены Binance Life (币安人生) в реальном времени
Страница обновлена: 2026-08-10 15:15:58 (UTC+8)

Сегодняшняя цена Binance Life

Текущая цена Binance Life (币安人生) сегодня составляет ₽ 0,52402 с изменением 0,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 币安人生 на RUB составляет ₽ 0,52402 за 币安人生.

На данный момент Binance Life занимает #70 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 524,02M, при оборотном предложении 1,00B 币安人生. В течение последних 24 часов, 币安人生 торговался в диапазоне от ₽ 0,50749 (минимум) до ₽ 0,54123 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 74,201263360177740318, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0086419543945303128.

В краткосрочной перспективе 币安人生 изменился на +0,42% за последний час и на -4,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,22K.

Рыночная информация Binance Life (币安人生)

No.70

₽ 524,02M
₽ 524,02M₽ 524,02M

₽ 54,22K
₽ 54,22K₽ 54,22K

₽ 524,02M
₽ 524,02M₽ 524,02M

1,00B
1,00B 1,00B

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000 000 1 000 000 000

100,00%

0,02%

BSC

Текущая рыночная капитализация Binance Life составляет ₽ 524,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,22K. Циркулируещее обращение 币安人生 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 524,02M.

История цен Binance Life в RUB

Диапазон изменения цены за 24 часа:
₽ 0,50749
₽ 0,50749₽ 0,50749
Мин 24Ч
₽ 0,54123
₽ 0,54123₽ 0,54123
Макс 24Ч

₽ 0,50749
₽ 0,50749₽ 0,50749

₽ 0,54123
₽ 0,54123₽ 0,54123

₽ 74,201263360177740318
₽ 74,201263360177740318₽ 74,201263360177740318

₽ 0,0086419543945303128
₽ 0,0086419543945303128₽ 0,0086419543945303128

+0,42%

+0,77%

-4,70%

-4,70%

История цен Binance Life (币安人生) в RUB

Отслеживайте изменения цены Binance Life за сегодня, а также за 30, 60 и 90 дней:

ПериодИзменение (RUB)Изменение (%)
Сегодня₽ +0,3313011+0,77%
30 дней₽ -0,15164-22,45%
60 дней₽ -0,19557-27,18%
90 дней₽ +0,1447+38,14%
Изменение цены Binance Life сегодня

Сегодня для 币安人生 зафиксировано изменение ₽ +0,3313011 (+0,77%), что отражает его последнюю активность на рынке.

Изменение цены Binance Life за 30-дн.

За последние 30 дней цена сместилась на ₽ -0,15164 (-22,45%), что показывает краткосрочную эффективность токена.

Изменение цены Binance Life за 60-дн.

Если расширить обзор до 60 дн., то 币安人生 изменился на ₽ -0,19557 (-27,18%), что дает более широкое представление о его эффективности.

Изменение цены Binance Life за 90-дн.

Если посмотреть на 90-дн. тренд, то цена двигалась по ₽ +0,1447 (+38,14%), что дает представление о долгосрочной траектории токена.

Хотите получить полный исторический обзор цен и движений цены Binance Life (币安人生)?

Просмотеть страницу истории цен Binance Life.

Анализ по Binance Life

Этот анализ использует ИИ-модели для оценки недавних ценовых колебаний Binance Life, динамики объемов и настроений рынка. Обработка данных в реальном времени выявляет возникающие тенденции и потенциальные торговые возможности, помогая принимать более обоснованные и своевременные решения.

Какие факторы влияют на цены Binance Life?

Цены Binance Life зависят от нескольких ключевых факторов:

1. Настроения рынка и доверие инвесторов
2. Объём торгов и ликвидность на платформе Binance
3. Общие тенденции на рынке криптовалют
4. Результаты работы биржи Binance и уровень её внедрения среди пользователей
5. Регуляторные новости, влияющие на деятельность Binance
6. Полезность токена BNB и механизмы его сжигания
7. Анонсы партнёрств и обновления платформы
8. Глобальные экономические условия и институциональные инвестиции
9. Конкуренция со стороны других бирж
10. Паттерны технического анализа и движения крупных игроков («китов»)

Почему люди хотят знать сегодняшнюю цену Binance Life?

Люди хотят знать текущую цену Binance Life по нескольким ключевым причинам: принятие торговых решений, управление портфелем, определение рыночного момента, расчет прибыли и убытков, а также планирование инвестиций. Данные о цене в режиме реального времени помогают трейдерам определять точки входа и выхода, отслеживать результаты торговли и принимать обоснованные решения.

Прогноз цены Binance Life

Прогноз цены Binance Life (币安人生) на 2030 год (через 4 лет)
В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена 币安人生 в 2030 году составит ₽ -- при темпе роста 0,00%.
Прогноз цены Binance Life (币安人生) на 2040 (через 14 лет)

В 2040 году цена Binance Life потенциально может вырасти на 0,00%. Она может достичь торговой цены в ₽ --.

Инструменты MEXC
Для прогнозирования сценариев в режиме реального времени и более персонализированного анализа пользователи могут использовать инструмент прогноза цен MEXC и Анализ рынка ИИ.
Отказ от ответственности: Данные сценарии являются иллюстративными и образовательными; криптовалюты волатильны – проведите собственное исследование (DYOR), прежде чем принимать решения.
Хотите узнать, какую цену Binance Life достигнет в 2026–2027? Посетите нашу страницу Прогноз цены 币安人生, чтобы увидеть прогнозы на 2026–2027, нажав «Прогноз цены Binance Life».

Как купить и инвестировать Binance Life в Россия

Готовы приступить к работе с Binance Life? Покупка 币安人生 на MEXC – это быстрый и удобный для новичков процесс. Вы можете начать торговлю сразу же после того, как совершите свою первую покупку. Чтобы узнать больше, ознакомьтесь с нашим полным руководством Как купить Binance Life. Ниже приведен краткий обзор из 5 шагов, который поможет вам начать свое путешествие по покупке Binance Life (币安人生).

Шаг 1

Зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC

Сначала зарегистрируйте аккаунт и пройдите KYC на MEXC. Это можно сделать на официальном веб-сайте MEXC или в приложении MEXC, используя свой номер телефона или адрес электронной почты.
Шаг 2

Добавьте USDT, USDC или USDE в свой кошелек

USDT, USDC и USDE облегчают торговлю на MEXC. Вы можете купить USDT, USDC и USDE с помощью банковского перевода, внебиржевой или P2P-торговли.
Шаг 3

Перейдите на страницу спотовой торговли

На веб-сайте MEXC нажмите на «Спотовая» в верхней панели и найдите желаемые токены.
Шаг 4

Выберите токены

Имея более -- токенов, вы можете легко купить Bitcoin, Ethereum и популярные токены.
Шаг 5

Завершите покупку

Введите количество токенов или эквивалент в вашей местной валюте. Нажмите «Купить», и Binance Life будут мгновенно зачислены на ваш кошелек.
Руководство по покупке Binance Life (币安人生)

Что вы можете сделать с Binance Life

Владение Binance Life позволяет вам открыть больше возможностей, чем просто покупка и владение. Вы можете торговать BTC на сотнях рынков, получать пассивное вознаграждение с помощью гибких продуктов стейкинга и сбережений, а также использовать профессиональные торговые инструменты для роста своих активов. Независимо от того, являетесь ли вы новичком или профессиональным, опытным инвестором, MEXC позволяет легко максимизировать ваш криптовалютный потенциал. Ниже приведены четыре основных способа извлечь максимальную выгоду из токенов Bitcoin

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Источники Binance Life

Для более глубокого понимания Binance Life рассмотрите возможность изучения дополнительных ресурсов, таких как Белая книга, официальный веб-сайт и другие публикации:

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Страница обновлена: 2026-08-10 15:15:58 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Binance Life (币安人生)

Время (UTC+8)ТипИнформация
02-11 14:20:00Новости отрасли
За последние 24 часа чистый отток ETH с CEX составил 59 400
02-10 18:39:21Ончейн-данные
Вчера спотовый ETF на биткоин зафиксировал чистый входящий перевод в размере 144,9 млн $, в то время как ETF на Ethereum показал чистый входящий перевод в размере 57 млн $
02-04 11:04:00Новости отрасли
Индекс страха криптовалют снова упал до 14, рынок остается в зоне "экстремального страха"
02-04 00:48:00Новости отрасли
За последние 24 часа ликвидировано $285 млн по всей сети, длинные и короткие позиции полностью уничтожены
02-01 01:12:00Новости отрасли
Биткоин пробил предыдущий минимум $80 600, достигнув нового минимума с 11 апреля 2025 года
01-28 07:44:00Новости отрасли
Индекс доллара достиг минимального уровня с февраля 2022 года, криптовалютный рынок продолжает рост

Узнайте больше о Binance Life

币安人生 USDT (фьючерсная торговля)

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Торгуйте Binance Life (币安人生) рынками на MEXC

Исследуйте спотовые и фьючерсные рынки, просматривайте цены и объемы Binance Life в режиме реального времени и торгуйте напрямую.

Пары
Цена
Изменение за 24ч
Объем за 24ч
币安人生/USDT
₽43,3201818
₽43,3201818₽43,3201818
+0,72%
104.51K (USDT)

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Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.

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1 币安人生 = 43,3574148 RUB