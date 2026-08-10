Сегодняшняя цена Binance Life

Текущая цена Binance Life (币安人生) сегодня составляет ₽ 0,52402 с изменением 0,77% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации 币安人生 на RUB составляет ₽ 0,52402 за 币安人生.

На данный момент Binance Life занимает #70 место по рыночной капитализации, которая составляет ₽ 524,02M, при оборотном предложении 1,00B 币安人生. В течение последних 24 часов, 币安人生 торговался в диапазоне от ₽ 0,50749 (минимум) до ₽ 0,54123 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне ₽ 74,201263360177740318, тогда как исторический минимум составил ₽ 0,0086419543945303128.

В краткосрочной перспективе 币安人生 изменился на +0,42% за последний час и на -4,70% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг ₽ 54,22K.

Рыночная информация Binance Life (币安人生)

Место No.70 Рыночная капитализация ₽ 524,02M₽ 524,02M ₽ 524,02M Объем (24Ч) ₽ 54,22K₽ 54,22K ₽ 54,22K Полностью разводненная рыночная капитализация ₽ 524,02M₽ 524,02M ₽ 524,02M Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Макс. предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Общее предложение 1 000 000 000 1 000 000 000 1 000 000 000 Коэффициент обращения 100,00% Доля рынка 0,02% Публичный блокчейн BSC

Текущая рыночная капитализация Binance Life составляет ₽ 524,02M, при 24-часовом объеме торгов ₽ 54,22K. Циркулируещее обращение 币安人生 составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна ₽ 524,02M.