Что такое Hyve (HYVE)

An autonomous ecosystem that solves the current problems in the global freelance and workforce market, leveraging the power of decentralized technologies while adding features that are non-existent on any current platform. An autonomous ecosystem that solves the current problems in the global freelance and workforce market, leveraging the power of decentralized technologies while adding features that are non-existent on any current platform.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Hyve (USD)

Сколько будет стоить Hyve (HYVE) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Hyve (HYVE) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Hyve.

Проверьте прогноз цены Hyve!

HYVE на местную валюту

Попробуйте конвертер

Токеномика Hyve (HYVE)

Понимание токеномики Hyve (HYVE) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HYVE прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Hyve (HYVE) Сколько стоит Hyve (HYVE) на сегодня? Актуальная цена HYVE в USD – 0,00230897 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HYVE в USD? $ 0,00230897 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HYVE в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Hyve? Рыночная капитализация HYVE составляет $ 175,43K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HYVE? Циркулирующее предложение HYVE составляет 76,27M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HYVE? HYVE достиг максимальной цены (ATH) в 0,756865 USD . Какова была минимальная цена HYVE за все время (ATL)? HYVE достиг минимальной цены (ATL) в 0,00159105 USD . Каков объем торгов HYVE? Объем торгов за последние 24 часа для HYVE составляет -- USD . Вырастет ли HYVE в цене в этом году? HYVE может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HYVE для более подробного анализа.

Важные обновления индустрии Hyve (HYVE)