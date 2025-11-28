Что такое HYVE

Токеномика и анализ цен Hyve (HYVE) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Hyve (HYVE), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 79,53K Общее предложение: $ 100,00M Оборотное предложение: $ 76,27M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 104,27K Исторический максимум: $ 0,756865 Исторический минимум: $ 0,00091888 Текущая цена: $ 0,00091468

Информация о Hyve (HYVE) Официальный сайт: https://hyve.works Whitepaper: https://hyve.works/static/media/whitepaper.cf4ae242.pdf

Токеномика Hyve (HYVE): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Hyve (HYVE) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HYVE, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HYVE. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

