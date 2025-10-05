Что такое Horizon (HRZ)

Horizon is a synthetic trading exchange designed to allow users to speculate on the price movements of various assets without owning the underlying assets themselves. Instead of trading liquid assets, users enter into contracts that track asset prices, enabling exposure to markets like stocks, commodities, cryptocurrencies, or index. Prices are typically derived from the average of external market data sources. The goal of this exchange is to offer transparent, efficient, and flexible access to global markets without requiring custody of actual assets, making it accessible to a wider range of participants, and allowing the eventual fractional ownership of such.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Horizon (HRZ) Сколько стоит Horizon (HRZ) на сегодня? Актуальная цена HRZ в USD – 0,00589662 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HRZ в USD? $ 0,00589662 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HRZ в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Horizon? Рыночная капитализация HRZ составляет $ 50,60K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HRZ? Циркулирующее предложение HRZ составляет 8,58M USD . Какова была максимальная цена (ATH) HRZ? HRZ достиг максимальной цены (ATH) в 0,126194 USD . Какова была минимальная цена HRZ за все время (ATL)? HRZ достиг минимальной цены (ATL) в 0,00524898 USD . Каков объем торгов HRZ? Объем торгов за последние 24 часа для HRZ составляет -- USD . Вырастет ли HRZ в цене в этом году? HRZ может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HRZ для более подробного анализа.

