Согласно вашему прогнозу, Horizon потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,005896.

Согласно вашему прогнозу, Horizon потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,006191.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена HRZ составляет $ 0,006501 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена HRZ в 2028 году составит $ 0,006826 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HRZ в 2029 году составит $ 0,007167 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена HRZ в 2030 году составит $ 0,007525 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Horizon потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,012258.

В 2050 году цена Horizon потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,019968.