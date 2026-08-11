Сегодняшняя цена Hooja

Текущая цена Hooja (HOOJA) сегодня составляет $ 0 с изменением 28,78% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HOOJA на USD составляет $ 0 за HOOJA.

На данный момент Hooja занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 34 565, при оборотном предложении 983,73M HOOJA. В течение последних 24 часов, HOOJA торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HOOJA изменился на -3,63% за последний час и на -28,36% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Hooja (HOOJA)

Рыночная капитализация $ 34,57K$ 34,57K $ 34,57K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 34,57K$ 34,57K $ 34,57K Оборотное предложение 983,73M 983,73M 983,73M Общее предложение 983 728 436,6776232 983 728 436,6776232 983 728 436,6776232

Текущая рыночная капитализация Hooja составляет $ 34,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HOOJA составляет 983,73M, а общее предложение – 983728436.6776232. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 34,57K.