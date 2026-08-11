Сегодняшняя цена HoodDomains

Текущая цена HoodDomains (HD) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,83% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации HD на USD составляет $ 0 за HD.

На данный момент HoodDomains занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 22 599, при оборотном предложении 899,26M HD. В течение последних 24 часов, HD торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе HD изменился на +0,03% за последний час и на -39,53% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация HoodDomains (HD)

Рыночная капитализация $ 22,60K$ 22,60K $ 22,60K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 22,60K$ 22,60K $ 22,60K Оборотное предложение 899,26M 899,26M 899,26M Общее предложение 899 262 811,1303537 899 262 811,1303537 899 262 811,1303537

Текущая рыночная капитализация HoodDomains составляет $ 22,60K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение HD составляет 899,26M, а общее предложение – 899262811.1303537. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 22,60K.