Сколько стоит Hivemapper в данный момент?

Hivemapper в настоящее время торгуется по цене ₽, с изменением цены за последние 24 часа на -5.25%. Эта актуальная цена представляет собой мгновенный снимок рыночной активности и настроений инвесторов.

Вверх или вниз движется HONEY сегодня?

HONEY продемонстрировал изменение цены за последние 24 часа, что отражает реакцию рынка на последние новости, объем торгов и события в экосистеме Solana Ecosystem,DePIN,Multicoin Capital Portfolio,Made in USA.

Насколько популярен Hivemapper сегодня?

Токен зафиксировал объем торгов за 24 часа в размере ₽--, что указывает на то, сколько трейдеров активно покупают или продают HONEY.

Чем отличается Hivemapper от других криптоактивов?

Являясь частью категории Solana Ecosystem,DePIN,Multicoin Capital Portfolio,Made in USA и созданным на сети --, HONEY предлагает конкретную полезность и роль в своей экосистеме, которая может включать платежи, стейкинг, управление или специфические сценарии использования.

Какое количество HONEY находится в обращении на рынке?

Сегодня в обращении находятся 6106631642.437203 токенов, что помогает определить степень дефицита токена и его общую рыночную стоимость.

Какова самая высокая и самая низкая цена Hivemapper за все время?

Наивысшая зафиксированная цена токена (ATH) составляет ₽28.1543101458111024000, тогда как минимальная цена (ATL) — ₽, что дает важный контекст для долгосрочных инвесторов при оценке ценовых циклов.