Сегодняшняя цена Green Shiba Inu

Текущая цена Green Shiba Inu (GINUX) сегодня составляет $ 0 с изменением 1.42% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GINUX на USD составляет $ 0 за GINUX.

На данный момент Green Shiba Inu занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 110,377, при оборотном предложении 5.15T GINUX. В течение последних 24 часов, GINUX торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0.324796, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GINUX изменился на +0.01% за последний час и на +0.46% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Green Shiba Inu (GINUX)

Рыночная капитализация $ 110.38K$ 110.38K $ 110.38K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 110.42K$ 110.42K $ 110.42K Оборотное предложение 5.15T 5.15T 5.15T Общее предложение 5,150,965,713,883.679 5,150,965,713,883.679 5,150,965,713,883.679

Текущая рыночная капитализация Green Shiba Inu составляет $ 110.38K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GINUX составляет 5.15T, а общее предложение – 5150965713883.679. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 110.42K.