Согласно вашему прогнозу, grail потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 3,4.

Согласно вашему прогнозу, grail потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 3,57.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена SN81 составляет $ 3,7485 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена SN81 в 2028 году составит $ 3,9359 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SN81 в 2029 году составит $ 4,1327 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена SN81 в 2030 году составит $ 4,3393 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена grail потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 7,0683.

В 2050 году цена grail потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 11,5136.