Что такое GOON (GOON)

PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon. $GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.'

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник GOON (GOON) Официальный веб-сайт