Токеномика GOON (GOON)

Токеномика GOON (GOON)

Откройте для себя ключевую информацию о GOON (GOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
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Информация о GOON (GOON)

PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon.

$GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.'

Официальный сайт:
https://www.0xgoon.com/

Токеномика и анализ цен GOON (GOON)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOON (GOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 111,14K
$ 111,14K$ 111,14K
Общее предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
Оборотное предложение:
$ 1,00B
$ 1,00B$ 1,00B
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 111,14K
$ 111,14K$ 111,14K
Исторический максимум:
$ 0,00527208
$ 0,00527208$ 0,00527208
Исторический минимум:
$ 0
$ 0$ 0
Текущая цена:
$ 0,00011114
$ 0,00011114$ 0,00011114

Токеномика GOON (GOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики GOON (GOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов GOON, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов GOON.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOON, изучите текущую цену GOON!

Прогноз цены GOON

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Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.