Токеномика GOON (GOON) Откройте для себя ключевую информацию о GOON (GOON), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о GOON (GOON) PolyGOONs aims to be the social layer of the Polygon AggLayer community, serving as an evangelist for all things Polygon. $GOON was the first token to reach a critical mass and graduate on the newly launched wen.markets on June 6, 2024. It quickly gained attention due to its distinctive mascot, the GOON, a playful take on the word 'Polygon.' Официальный сайт: https://www.0xgoon.com/ Купить GOON сейчас!

Токеномика и анализ цен GOON (GOON) Изучите ключевые данные о токеномике и цене GOON (GOON), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 111,14K $ 111,14K $ 111,14K Общее предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Оборотное предложение: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 111,14K $ 111,14K $ 111,14K Исторический максимум: $ 0,00527208 $ 0,00527208 $ 0,00527208 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0,00011114 $ 0,00011114 $ 0,00011114 Узнайте больше о цене GOON (GOON)

Токеномика GOON (GOON): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики GOON (GOON) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GOON, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GOON. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GOON, изучите текущую цену GOON!

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