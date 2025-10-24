Текущая цена Golddigger сегодня составляет 0,00044412 USD. Следите за обновлениями цены GDIG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GDIG прямо сейчас на MEXC.Текущая цена Golddigger сегодня составляет 0,00044412 USD. Следите за обновлениями цены GDIG к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GDIG прямо сейчас на MEXC.

Подробнее о GDIG

Информация о цене GDIG

Официальный сайт GDIG

Токеномика GDIG

Прогноз цен GDIG

Заработок

Airdrop+

Новости

Блог

Обучение

Логотип Golddigger

Цена Golddigger (GDIG)

Не в листинге

Текущая цена 1 GDIG в USD:

$0,0004419
$0,0004419$0,0004419
+0,10%1D
mexc
Эти данные о токенах получены от сторонних источников. MEXC действует исключительно как агрегатор информации. Исследуйте другие токены на спотовом рынке MEXC!
USD
График цены Golddigger (GDIG) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:52 (UTC+8)

Информация о ценах Golddigger (GDIG) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0,00042035
$ 0,00042035$ 0,00042035
Мин 24Ч
$ 0,00044492
$ 0,00044492$ 0,00044492
Макс 24Ч

$ 0,00042035
$ 0,00042035$ 0,00042035

$ 0,00044492
$ 0,00044492$ 0,00044492

$ 0,00135633
$ 0,00135633$ 0,00135633

$ 0,00042035
$ 0,00042035$ 0,00042035

+0,36%

+1,57%

-24,75%

-24,75%

Текущая цена Golddigger (GDIG) составляет $0,00044412. За последние 24 часа GDIG торговался в диапазоне от $ 0,00042035 до $ 0,00044492, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GDIG за все время составляет $ 0,00135633, а минимальная – $ 0,00042035.

Что касается краткосрочной динамики, GDIG изменился на +0,36% за последний час, на +1,57% за 24 часа и на -24,75% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Golddigger (GDIG)

$ 441,33K
$ 441,33K$ 441,33K

--
----

$ 441,33K
$ 441,33K$ 441,33K

993,72M
993,72M 993,72M

993 724 006,992372
993 724 006,992372 993 724 006,992372

Текущая рыночная капитализация Golddigger составляет $ 441,33K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GDIG составляет 993,72M, а общее предложение – 993724006.992372. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 441,33K.

История цен Golddigger (GDIG) в USD

За сегодня изменение цены Golddigger на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Golddigger на USD составило $ -0,0002581707.
За последние 60 дней изменение цены Golddigger на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Golddigger на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+1,57%
30 дней$ -0,0002581707-58,13%
60 дней$ 0--
90 дней$ 0--

Что такое Golddigger (GDIG)

GoldDigger ($GDIG) is a revolutionary gold mine-linked cryptocurrency that merges the excitement of meme culture with the stability of a fixed gold-producing asset Golddigger ($GDIG) is a Solana-powered meme coin built around the thrill of the chase and the fun of striking digital gold. More than just a token, GDIG embodies the spirit of adventurers, risk-takers, and community-driven treasure hunters who believe fortune favors the bold.

Backed by Solana’s lightning-fast transactions and ultra-low fees, Golddigger creates a playground where meme culture meets the rush of discovery. Every GDIG holder is part of a community digging for the next big opportunity, turning humor, hype, and treasure-hunting energy into a movement.

With its playful branding, strong community focus, and treasure-inspired ecosystem, GDIG aims to become more than just a coin — it’s the golden meme of Solana, rewarding those who dare to dig deeper.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Источник Golddigger (GDIG)

Официальный веб-сайт

Прогноз цены Golddigger (USD)

Сколько будет стоить Golddigger (GDIG) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Golddigger (GDIG) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Golddigger.

Проверьте прогноз цены Golddigger!

GDIG на местную валюту

Токеномика Golddigger (GDIG)

Понимание токеномики Golddigger (GDIG) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GDIG прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Golddigger (GDIG)

Сколько стоит Golddigger (GDIG) на сегодня?
Актуальная цена GDIG в USD – 0,00044412 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GDIG в USD?
Текущая цена GDIG в USD составляет $ 0,00044412. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Golddigger?
Рыночная капитализация GDIG составляет $ 441,33K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GDIG?
Циркулирующее предложение GDIG составляет 993,72M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GDIG?
GDIG достиг максимальной цены (ATH) в 0,00135633 USD.
Какова была минимальная цена GDIG за все время (ATL)?
GDIG достиг минимальной цены (ATL) в 0,00042035 USD.
Каков объем торгов GDIG?
Объем торгов за последние 24 часа для GDIG составляет -- USD.
Вырастет ли GDIG в цене в этом году?
GDIG может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GDIG для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 00:42:52 (UTC+8)

Важные обновления индустрии Golddigger (GDIG)

Время (UTC+8)ТипИнформация
10-23 22:32:48Новости отрасли
Индекс страха криптовалют вырос до 27, рынок переходит от "Экстремального страха" к "Страху"
10-23 15:34:02Новости отрасли
Текущие ставки комиссии на основных криптовалютах CEX и DEX указывают на более медвежий рынок для альткоинов, в то время как ставки Биткоина вернулись к нейтральному уровню
10-23 01:13:05Новости отрасли
Индекс страха криптовалют падает, рынок возвращается в режим "Экстремального страха"
10-22 21:14:27Новости отрасли
Биткоин упал на 5,12% в октябре, потенциально отмечая третий снижающийся октябрь в истории
10-22 12:58:37Новости отрасли
Биткоин падает ниже 109 000$, Ethereum теряет уровень поддержки 3 900$, общая капитализация крипторынка снижается до 3,751 триллиона$
10-21 22:34:24Новости отрасли
Биткоин восстанавливается и пробивает отметку в 108 000 долларов, поднявшись более чем на 1% за 20 минут

Отказ от ответственности

Цены на криптовалюты подвержены высоким рыночным рискам и волатильности. Вам следует инвестировать в проекты и продукты, с которыми вы знакомы и понимаете риски, связанные с ними. Вы должны тщательно изучить свой инвестиционный опыт, финансовое положение, инвестиционные цели и допустимый риск, а также проконсультироваться с независимым финансовым консультантом перед осуществлением любых инвестиций. Данный материал не следует рассматривать как финансовую консультацию. Прошлые показатели не являются надежным индикатором показателей в будущем. Стоимость ваших инвестиций может как упасть, так и вырасти, и вы можете не получить обратно вложенную сумму. Вы несете полную ответственность за свои инвестиционные решения. MEXC не несет ответственности за любые убытки, которые вы можете понести. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с нашим Пользовательским соглашением и Предупреждением о рисках. Пожалуйста, обратите внимание, что данные, касающиеся вышеупомянутой криптовалюты, представленные здесь (например, ее текущая цена в реальном времени), основаны на данных сторонних источников. Они предоставляются вам по принципу "как есть" и исключительно в информационных целях, без каких-либо заверений или гарантий. Ссылки, предоставляемые на сторонние сайты, не находятся под контролем MEXC. MEXC не несет ответственности за надежность и точность сторонних сайтов и их содержимого.