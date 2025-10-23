Что такое Glidr (GLIDR)

Glidr is a universal, modular Web3 infrastructure layer designed to simplify blockchain adoption across gaming, creator economies, social applications, and consumer tools. By abstracting blockchain complexities and offering seamless fiat/crypto integration, Glidr enables developers to build decentralized, user-centric applications with minimal friction. Initially focused on lowering the entry barrier for game developers, Glidr has evolved into a general-purpose infrastructure suite that includes account abstraction, programmable asset issuance, zk-proof support, and programmable smart locks. These building blocks empower developers to deliver secure, scalable, and user-friendly experiences across a variety of Web3 verticals.

Понимание токеномики Glidr (GLIDR) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GLIDR прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Glidr (GLIDR) Сколько стоит Glidr (GLIDR) на сегодня? Актуальная цена GLIDR в USD – 1,17 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена GLIDR в USD? $ 1,17 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена GLIDR в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Glidr? Рыночная капитализация GLIDR составляет $ 32,58M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение GLIDR? Циркулирующее предложение GLIDR составляет 27,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) GLIDR? GLIDR достиг максимальной цены (ATH) в 1,24 USD . Какова была минимальная цена GLIDR за все время (ATL)? GLIDR достиг минимальной цены (ATL) в 1,083 USD . Каков объем торгов GLIDR? Объем торгов за последние 24 часа для GLIDR составляет -- USD . Вырастет ли GLIDR в цене в этом году? GLIDR может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GLIDR для более подробного анализа.

