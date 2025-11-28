Что такое GLIDR

Токеномика Glidr (GLIDR) Откройте для себя ключевую информацию о Glidr (GLIDR), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Glidr (GLIDR) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Glidr (GLIDR), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 37,92M Общее предложение: $ 100,00M Оборотное предложение: $ 31,96M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 118,67M Исторический максимум: $ 1,24 Исторический минимум: $ 1,083 Текущая цена: $ 1,16

Информация о Glidr (GLIDR) Официальный сайт: https://glidr.xyz/ Whitepaper: https://glidronline.medium.com/glidr-whitepaper-3ac5819d2309

Токеномика Glidr (GLIDR): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Glidr (GLIDR) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов GLIDR, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов GLIDR. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой GLIDR, изучите текущую цену GLIDR!

Прогноз цены GLIDR Хотите узнать, куда может двигаться GLIDR? Наша страница прогноза цены GLIDR объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

