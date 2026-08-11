Сегодняшняя цена Gari Network

Текущая цена Gari Network (GARI) сегодня составляет $ 0 с изменением 15,87% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации GARI на USD составляет $ 0 за GARI.

На данный момент Gari Network занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 272 283, при оборотном предложении 660,35M GARI. В течение последних 24 часов, GARI торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0,982499, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе GARI изменился на +18,99% за последний час и на +14,42% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг $ 4,21K.

Рыночная информация Gari Network (GARI)

Рыночная капитализация $ 272,28K$ 272,28K $ 272,28K Объем (24Ч) $ 4,21K$ 4,21K $ 4,21K Полностью разводненная рыночная капитализация $ 272,28K$ 272,28K $ 272,28K Оборотное предложение 660,35M 660,35M 660,35M Общее предложение 997 400 772,79 997 400 772,79 997 400 772,79

Текущая рыночная капитализация Gari Network составляет $ 272,28K, при 24-часовом объеме торгов $ 4,21K. Циркулируещее обращение GARI составляет 660,35M, а общее предложение – 997400772.79. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 272,28K.