Текущая цена Gallo the Hen сегодня составляет 0 USD. Следите за обновлениями цены GALLO к USD в реальном времени, графиками, рыночной капитализацией, объемом торгов за 24 часа и другими данными. Легко отслеживайте тенденции цены GALLO прямо сейчас на MEXC.

Логотип Gallo the Hen

Цена Gallo the Hen (GALLO)

Не в листинге

Текущая цена 1 GALLO в USD:

--
----
+5,60%1D
График цены Gallo the Hen (GALLO) в реальном времени
Страница обновлена: 2025-10-24 01:56:32 (UTC+8)

Информация о ценах Gallo the Hen (GALLO) (USD)

Диапазон изменения цены за 24 часа:
$ 0
$ 0$ 0
Мин 24Ч
$ 0
$ 0$ 0
Макс 24Ч

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00157496
$ 0,00157496$ 0,00157496

$ 0
$ 0$ 0

+0,78%

+5,67%

-2,16%

-2,16%

Текущая цена Gallo the Hen (GALLO) составляет --. За последние 24 часа GALLO торговался в диапазоне от $ 0 до $ 0, демонстрируя активную рыночную волатильность. Максимальная цена GALLO за все время составляет $ 0,00157496, а минимальная – $ 0.

Что касается краткосрочной динамики, GALLO изменился на +0,78% за последний час, на +5,67% за 24 часа и на -2,16% за последние 7 дней. Это дает вам быстрый обзор последних ценовых трендов и рыночной динамики на MEXC.

Рыночная информация Gallo the Hen (GALLO)

$ 11,57K
$ 11,57K$ 11,57K

--
----

$ 11,57K
$ 11,57K$ 11,57K

999,89M
999,89M 999,89M

999 894 489,393168
999 894 489,393168 999 894 489,393168

Текущая рыночная капитализация Gallo the Hen составляет $ 11,57K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение GALLO составляет 999,89M, а общее предложение – 999894489.393168. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 11,57K.

История цен Gallo the Hen (GALLO) в USD

За сегодня изменение цены Gallo the Hen на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены Gallo the Hen на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены Gallo the Hen на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены Gallo the Hen на USD составило $ 0.

ПериодИзменение (USD)Изменение (%)
Сегодня$ 0+5,67%
30 дней$ 0-14,21%
60 дней$ 0-41,58%
90 дней$ 0--

Что такое Gallo the Hen (GALLO)

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

MEXC – ведущая криптовалютная биржа, которой доверяют более 10 миллионов пользователей по всему миру. Она известна как биржа с самым широким выбором токенов, самым быстрым листингом токенов и самыми низкими торговыми комиссиями на рынке. Присоединяйтесь к MEXC сейчас, чтобы ощутить первоклассную ликвидность и самые конкурентоспособные комиссии на рынке!

Прогноз цены Gallo the Hen (USD)

Сколько будет стоить Gallo the Hen (GALLO) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Gallo the Hen (GALLO) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Gallo the Hen.

Проверьте прогноз цены Gallo the Hen!

GALLO на местную валюту

Токеномика Gallo the Hen (GALLO)

Понимание токеномики Gallo the Hen (GALLO) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена GALLO прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Gallo the Hen (GALLO)

Сколько стоит Gallo the Hen (GALLO) на сегодня?
Актуальная цена GALLO в USD – 0 USD. Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным.
Какова текущая цена GALLO в USD?
Текущая цена GALLO в USD составляет $ 0. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер.
Какова рыночная капитализация Gallo the Hen?
Рыночная капитализация GALLO составляет $ 11,57K USD. Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге.
Каково циркулирующее предложение GALLO?
Циркулирующее предложение GALLO составляет 999,89M USD.
Какова была максимальная цена (ATH) GALLO?
GALLO достиг максимальной цены (ATH) в 0,00157496 USD.
Какова была минимальная цена GALLO за все время (ATL)?
GALLO достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD.
Каков объем торгов GALLO?
Объем торгов за последние 24 часа для GALLO составляет -- USD.
Вырастет ли GALLO в цене в этом году?
GALLO может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены GALLO для более подробного анализа.
Страница обновлена: 2025-10-24 01:56:32 (UTC+8)

