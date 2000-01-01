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Топ токенов категории Экосистема Stacks по рыночной капитализации

Ознакомьтесь с наиболее успешными монетами в секторе Экосистема Stacks. Приведенные ниже монеты отсортированы по рыночной капитализации, что поможет вам легко отслеживать рыночные тренды и находить возможности для торговли.

#
Монета
Цена
Последние 7 дн.
Действие
1
Stacks
Stacks
STX
$ 0.1315
+0.15%
-0.53%
-2.80%
$ 238.98M
$ 421.83K
2
Notcoin
Notcoin
NOT
$ 0.0003576
-0.11%
-2.31%
+1.87%
$ 35.68M
$ 181.70M
3
Zest Protocol
Zest Protocol
ZEST
$ 0.17608
+0.75%
+10.77%
-23.55%
$ 25.73M
$ 794.37K
4
Hermetica USDh
Hermetica USDh
USDH
$ 1.004
+0.30%
+0.00%
+0.77%
$ 2.13M
$ 440.16
5
$ 0.001736
-0.06%
-8.26%
-12.34%
$ 1.05M
$ 68.02M
6
LEO
LEO
LEO
$ 8.258E-5
-1.01%
-1.80%
-4.39%
$ 784.47K
--
7
Welshcorgicoin
Welshcorgicoin
WELSH
$ 2.994E-5
-0.40%
+3.70%
-18.80%
$ 299.38K
--
8
Flat Earth
Flat Earth
FLAT
$ 0.00035319
0.00%
--
-18.48%
$ 266.57K
$ 2.72
9
Skullcoin
Skullcoin
SKULL
$ 7.29E-6
0.00%
0.00%
0.00%
$ 145.72K
--
10
Sharpe AI
Sharpe AI
SAI
$ 0.0008922
0.00%
-0.56%
-2.88%
$ 99.96K
$ 64.88M
11
NotaStrategy
NotaStrategy
NASTY
$ 1.147E-5
-0.35%
-2.40%
+7.20%
$ 60.06K
--
12
Velar
Velar
VELAR
$ 0.00016081
+0.14%
-0.96%
-9.95%
$ 56.97K
$ 64.07
13
SBTC
SBTC
SBTC
$ 63,988.52
0.00%
-1.82%
-0.29%
--
$ 0.36

Часто задаваемые вопросы

Что такое токены категории Экосистема Stacks и почему они так популярны?
Токены категории Экосистема Stacks представляют собой группу криптопроектов, объединенных общей тематикой или технологией. Эта категория привлекает значительное внимание трейдеров: на данный момент на MEXC отслеживается 13 токенов, а их совокупная рыночная капитализация составляет $305.29M.
Какой токен из категории Экосистема Stacks демонстрирует лучшую динамику в данный момент?
Среди токенов категории Экосистема Stacks, отслеживаемых на MEXC, ZEST продемонстрировал наилучшую динамику за последнее время, показав изменение цены на 10.77% за последние 24 часа. Данные о динамике обновляются в рельном времени и могут варьироваться в зависимости от рыночных условий.
Сколько токенов Экосистема Stacks находится на MEXC?
В настоящее время MEXC отслеживает 13 токенов категории Экосистема Stacks, включая как торгуемые, так и проекты, находящиеся на стадии подготовки к листингу. К популярным токенам категории Экосистема Stacks относятся STX, NOT, ZEST. По мере развития категории регулярно добавляются новые токены.
Какова общая рыночная капитализация категории Экосистема Stacks?
Совокупная рыночная капитализация всех токенов категории Экосистема Stacks составляет примерно $305.29M. Эта цифра отражает общую стоимость данной категории и подвержена волатильностям рынка в реальном времени.

Отказ от ответственности

Включение цифровых активов в сектор Экосистема Stacks, а также правила классификации и рыночные данные предоставлены независимыми сторонними источниками. Размещение токена в этой категории не является одобрением, гарантией или инвестиционной рекомендацией со стороны MEXC. Вся информация представлена исключительно в ознакомительных целях. Цены криптовалют подвержены рыночным колебаниям; проводите собственное исследование (DYOR) и торгуйте с осторожностью.