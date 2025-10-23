Что такое Flash Liquidity Token (FLP.1)

Flash Trade is a decentralized asset-backed perpetuals and spot exchange on Solana that lets you trade with up to 100x leverage, low fees, and minimal price impact. Flash's trading activity is supported by a unique pool-to-peer model. Liquidity providers are rewarded with real yield generated from fees collected from trading activities. The protocol incorporates dynamic pricing via Pyth and a novel backup oracle system to ensure maximum uptime.

Источник Flash Liquidity Token (FLP.1) Whitepaper Официальный веб-сайт

Токеномика Flash Liquidity Token (FLP.1)

Понимание токеномики Flash Liquidity Token (FLP.1) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена FLP.1 прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Flash Liquidity Token (FLP.1) Сколько стоит Flash Liquidity Token (FLP.1) на сегодня? Актуальная цена FLP.1 в USD – 1,41 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена FLP.1 в USD? $ 1,41 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена FLP.1 в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Flash Liquidity Token? Рыночная капитализация FLP.1 составляет $ 5,57M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение FLP.1? Циркулирующее предложение FLP.1 составляет 3,96M USD . Какова была максимальная цена (ATH) FLP.1? FLP.1 достиг максимальной цены (ATH) в 1,58 USD . Какова была минимальная цена FLP.1 за все время (ATL)? FLP.1 достиг минимальной цены (ATL) в 1,18 USD . Каков объем торгов FLP.1? Объем торгов за последние 24 часа для FLP.1 составляет -- USD . Вырастет ли FLP.1 в цене в этом году? FLP.1 может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены FLP.1 для более подробного анализа.

