Токеномика и анализ цен Flash Liquidity Token (FLP.1) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Flash Liquidity Token (FLP.1), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 6,45M Общее предложение: $ 4,24M Оборотное предложение: $ 4,24M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 6,45M Исторический максимум: $ 1,58 Исторический минимум: $ 1,18 Текущая цена: $ 1,52

Информация о Flash Liquidity Token (FLP.1) Flash Trade is a decentralized asset-backed perpetuals and spot exchange on Solana that lets you trade with up to 100x leverage, low fees, and minimal price impact. Flash's trading activity is supported by a unique pool-to-peer model. Liquidity providers are rewarded with real yield generated from fees collected from trading activities. The protocol incorporates dynamic pricing via Pyth and a novel backup oracle system to ensure maximum uptime. Официальный сайт: https://www.flash.trade/ Whitepaper: https://docs.flash.trade/flash-trade

Токеномика Flash Liquidity Token (FLP.1): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Flash Liquidity Token (FLP.1) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов FLP.1, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов FLP.1. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой FLP.1, изучите текущую цену FLP.1!

Прогноз цены FLP.1 Хотите узнать, куда может двигаться FLP.1? Наша страница прогноза цены FLP.1 объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена FLP.1 прямо сейчас!

