Согласно вашему прогнозу, Flash Liquidity Token потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 1,41.

Согласно вашему прогнозу, Flash Liquidity Token потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 1,4805.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена FLP.1 составляет $ 1,5545 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена FLP.1 в 2028 году составит $ 1,6322 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FLP.1 в 2029 году составит $ 1,7138 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена FLP.1 в 2030 году составит $ 1,7995 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена Flash Liquidity Token потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 2,9312.

В 2050 году цена Flash Liquidity Token потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 4,7747.