Сегодняшняя цена Family coin

Текущая цена Family coin (FAMILY) сегодня составляет $ 0 с изменением 0,73% за последние 24 часа. Текущий курс конвертации FAMILY на USD составляет $ 0 за FAMILY.

На данный момент Family coin занимает #- место по рыночной капитализации, которая составляет $ 12 129,94, при оборотном предложении 1,00B FAMILY. В течение последних 24 часов, FAMILY торговался в диапазоне от $ 0 (минимум) до $ 0 (максимум), что отражает активность рынка. Исторический максимум зафиксирован на уровне $ 0, тогда как исторический минимум составил $ 0.

В краткосрочной перспективе FAMILY изменился на +0,03% за последний час и на -21,99% за последние 7 дней. За последние сутки общий объем торгов достиг --.

Рыночная информация Family coin (FAMILY)

Рыночная капитализация $ 12,13K$ 12,13K $ 12,13K Объем (24Ч) ---- -- Полностью разводненная рыночная капитализация $ 12,13K$ 12,13K $ 12,13K Оборотное предложение 1,00B 1,00B 1,00B Общее предложение 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Текущая рыночная капитализация Family coin составляет $ 12,13K, при 24-часовом объеме торгов --. Циркулируещее обращение FAMILY составляет 1,00B, а общее предложение – 1000000000.0. Полностью разводненная капитализация (FDV) равна $ 12,13K.