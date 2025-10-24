Что такое EYED (EYED)

$EYED is a BEP-20 deflationary meme coin that positions itself as the "meme of memes." The project is built around a simple yet powerful symbol: a large eye 👁️ that represents vision, irreverence, and constant observation of the crypto space. Unlike countless copy-paste meme tokens, $EYED embraces irony and trolling as its core identity. With no taxes, no fees, and no gimmicks, it is designed to be easily spread and recognized across all platforms, enabling fast viral adoption. The community is encouraged to use and replicate the $EYED meme anywhere — from X/Twitter profiles to stickers and digital content — creating organic exposure and fueling growth from a tiny market cap toward giga-cap potential.

Люди также спрашивают: Другие вопросы о EYED (EYED) Сколько стоит EYED (EYED) на сегодня? Актуальная цена EYED в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена EYED в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена EYED в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация EYED? Рыночная капитализация EYED составляет $ 77,26K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение EYED? Циркулирующее предложение EYED составляет 58,65B USD . Какова была максимальная цена (ATH) EYED? EYED достиг максимальной цены (ATH) в 0 USD . Какова была минимальная цена EYED за все время (ATL)? EYED достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов EYED? Объем торгов за последние 24 часа для EYED составляет -- USD . Вырастет ли EYED в цене в этом году? EYED может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены EYED для более подробного анализа.

