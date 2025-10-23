Что такое Everybody (HOLD)

Hold is a community driven meme coin, destined to bring back the idea of holding projects for bigger rewards. Sparked by the negative behavior produced in the bear market, HOLD eliminated supply control from snipers, whales, and parties that are not destined to be along for the ride. HOLD is the first memecoin that uses a contract that limits supply control for those that bought in on launch.

Прогноз цены Everybody (USD)

Сколько будет стоить Everybody (HOLD) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Everybody (HOLD) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Everybody.

Токеномика Everybody (HOLD)

Понимание токеномики Everybody (HOLD) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена HOLD прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Everybody (HOLD) Сколько стоит Everybody (HOLD) на сегодня? Актуальная цена HOLD в USD – 0 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена HOLD в USD? $ 0 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена HOLD в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Everybody? Рыночная капитализация HOLD составляет $ 7,45M USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение HOLD? Циркулирующее предложение HOLD составляет 27,78B USD . Какова была максимальная цена (ATH) HOLD? HOLD достиг максимальной цены (ATH) в 0,00164477 USD . Какова была минимальная цена HOLD за все время (ATL)? HOLD достиг минимальной цены (ATL) в 0 USD . Каков объем торгов HOLD? Объем торгов за последние 24 часа для HOLD составляет -- USD . Вырастет ли HOLD в цене в этом году? HOLD может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены HOLD для более подробного анализа.

