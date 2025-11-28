Что такое HOLD

Токеномика Everybody (HOLD) Откройте для себя ключевую информацию о Everybody (HOLD), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен Everybody (HOLD) Изучите ключевые данные о токеномике и цене Everybody (HOLD), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 8,42M $ 8,42M $ 8,42M Общее предложение: $ 27,78B $ 27,78B $ 27,78B Оборотное предложение: $ 27,78B $ 27,78B $ 27,78B FDV (полностью разводненная стоимость): $ 8,42M $ 8,42M $ 8,42M Исторический максимум: $ 0,00164477 $ 0,00164477 $ 0,00164477 Исторический минимум: $ 0,0000118 $ 0,0000118 $ 0,0000118 Текущая цена: $ 0,0003035 $ 0,0003035 $ 0,0003035 Узнайте больше о цене Everybody (HOLD) Купить HOLD сейчас!

Информация о Everybody (HOLD) Официальный сайт: https://everybodyhold.com/

Токеномика Everybody (HOLD): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики Everybody (HOLD) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов HOLD, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов HOLD. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой HOLD, изучите текущую цену HOLD!

Прогноз цены HOLD Хотите узнать, куда может двигаться HOLD? Наша страница прогноза цены HOLD объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена HOLD прямо сейчас!

