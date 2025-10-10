Токеномика END (END)

Откройте для себя ключевую информацию о END (END), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени.
Страница обновлена: 2025-10-10 08:58:44 (UTC+8)
USD

Токеномика и анализ цен END (END)

Изучите ключевые данные о токеномике и цене END (END), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке.

Рыночная капитализация:
$ 1,20M
Общее предложение:
$ 500,00M
Оборотное предложение:
$ 120,81M
FDV (полностью разводненная стоимость):
$ 4,96M
Исторический максимум:
$ 0,087624
Исторический минимум:
$ 0,00383942
Текущая цена:
$ 0,00992884
Информация о END (END)

$END is designed as a digital cryptographic fungible token designed for exclusive use within the Endless Clouds ecosystem. And will be treated as a premium currency across Treeverse, currently available on all major stores. Endless Clouds Foundation is already powering 3 digital collectible collections for the Treeverse ecosystem: Nftrees, Treeverse Plots and Timeless which have done $100M+ in secondary volume.

Официальный сайт:
https://www.endlesscfdn.com/
Whitepaper:
https://docs.google.com/document/d/1xUSOxhNkynNeJBBmxUdrpGrzs6knEqDsX2xsfACmUkk/edit?usp=sharing

Токеномика END (END): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования

Понимание токеномики END (END) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала.

Ключевые метрики и принципы их расчета:

Общее предложение:

Максимальное количество токенов END, которые есть или будут созданы.

Оборотное предложение:

Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе.

Макс. предложение:

Жесткий лимит на общее количество токенов END.

FDV (полностью разводненная стоимость):

Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте.

Уровень инфляции:

Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен.

Почему эти метрики важны для трейдеров?

Высокое оборотное предложение = большая ликвидность.

Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены.

Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля.

Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке.

Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой END, изучите текущую цену END!

Прогноз цены END

Хотите узнать, куда может двигаться END? Наша страница прогноза цены END объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд.

Почему вам стоит выбрать MEXC?

Отказ от ответственности

Данные о токеномике на этой странице получены из сторонних источников. MEXC не гарантирует их точность. Проводите тщательный анализ перед инвестированием.

