Согласно вашему прогнозу, DRESSdio потенциально может вырасти на 0,00%. В 2025 году его торговая цена может составить $ 0,060909.

Согласно вашему прогнозу, DRESSdio потенциально может вырасти на 5,00%. В 2026 году его торговая цена может составить $ 0,063954.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая на 2027 год будущая цена DRESS составляет $ 0,067152 с темпом роста 10,25%.

Согласно модулю прогнозирования цены, прогнозируемая цена DRESS в 2028 году составит $ 0,070509 при темпе роста 15,76%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DRESS в 2029 году составит $ 0,074035 при темпе роста 21,55%.

В соответствии с модулем прогнозирования цены, приведенным выше, целевая цена DRESS в 2030 году составит $ 0,077737 при темпе роста 27,63%.

В 2040 году цена DRESSdio потенциально может вырасти на 107,89%. Она может достичь торговой цены в $ 0,126625.

В 2050 году цена DRESSdio потенциально может вырасти на 238,64%. Она может достичь торговой цены в $ 0,206259.