Токеномика DRESSdio (DRESS) Откройте для себя ключевую информацию о DRESSdio (DRESS), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Токеномика и анализ цен DRESSdio (DRESS) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DRESSdio (DRESS), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 3.17M $ 3.17M $ 3.17M Общее предложение: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Оборотное предложение: $ 352.68M $ 352.68M $ 352.68M FDV (полностью разводненная стоимость): $ 17.96M $ 17.96M $ 17.96M Исторический максимум: $ 0.152477 $ 0.152477 $ 0.152477 Исторический минимум: $ 0.00840994 $ 0.00840994 $ 0.00840994 Текущая цена: $ 0.0089836 $ 0.0089836 $ 0.0089836 Узнайте больше о цене DRESSdio (DRESS) Купить DRESS сейчас!

Информация о DRESSdio (DRESS) Официальный сайт: https://www.dressdio.io/en Whitepaper: https://docs.dressdio.io/

Токеномика DRESSdio (DRESS): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DRESSdio (DRESS) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DRESS, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DRESS. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DRESS, изучите текущую цену DRESS!

Прогноз цены DRESS Хотите узнать, куда может двигаться DRESS? Наша страница прогноза цены DRESS объединяет рыночные настроения, исторические тренды и технические индикаторы, чтобы дать ориентированный на будущее взгляд. Посмотрите прогноз цены токена DRESS прямо сейчас!

