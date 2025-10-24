Что такое Dorol (DRL)

Dorol is a gold‑backed digital asset built on the Ethereum blockchain. Each token, labeled DRL, is backed by one troy ounce of 999.9‑fine investment-grade gold that is professionally vaulted and fully insured. The project's aim is to combine gold's enduring store-of-value with the speed, accessibility, and composability of public blockchain infrastructure, enabling seamless trading, transfer, and redemption of tokenized physical gold

Прогноз цены Dorol (USD)

Сколько будет стоить Dorol (DRL) в USD завтра, на следующей неделе или в следующем месяце? Какой может быть стоимость ваших активов Dorol (DRL) в 2025, 2026, 2027, 2028 годах – или даже через 10 или 20 лет? Используйте наш инструмент прогнозирования цены, чтобы изучить как краткосрочные, так и долгосрочные прогнозы для Dorol.

Проверьте прогноз цены Dorol!

Токеномика Dorol (DRL)

Понимание токеномики Dorol (DRL) может дать более глубокое представление о его долгосрочной ценности и потенциале роста. От того, как распределяются токены, до того, как управляется их предложение, токеномика раскрывает основную структуру экономики проекта. Узнайте об обширной токеномике токена DRL прямо сейчас!

Люди также спрашивают: Другие вопросы о Dorol (DRL) Сколько стоит Dorol (DRL) на сегодня? Актуальная цена DRL в USD – 3 836,64 USD . Обновляется в реальном времени по последним рыночным данным. Какова текущая цена DRL в USD? $ 3 836,64 . Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь Текущая цена DRL в USD составляет. Для точного конвертирования токенов воспользуйтесь MEXC Конвертер Какова рыночная капитализация Dorol? Рыночная капитализация DRL составляет $ 51,25K USD . Рыночная капитализация = текущая цена × циркулирующее предложение. Она отражает общую рыночную стоимость токена и его позицию в рейтинге. Каково циркулирующее предложение DRL? Циркулирующее предложение DRL составляет 13,36 USD . Какова была максимальная цена (ATH) DRL? DRL достиг максимальной цены (ATH) в 4 469,59 USD . Какова была минимальная цена DRL за все время (ATL)? DRL достиг минимальной цены (ATL) в 3 321,49 USD . Каков объем торгов DRL? Объем торгов за последние 24 часа для DRL составляет -- USD . Вырастет ли DRL в цене в этом году? DRL может вырасти в цене в этом году в зависимости от рыночных условий и развития проекта. Посмотрите прогноз цены DRL для более подробного анализа.

