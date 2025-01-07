Цена DogeBoy (DOGB)
Текущая цена DogeBoy (DOGB) сегодня составляет 0 USD. Текущая рыночная капитализация составляет $ 20.40K USD. Цена DOGB к USD обновляется в режиме реального времени.
Ключевые показатели рынка DogeBoy:
- 24-часовой объем торговли составляет $ 231.00 USD
- Изменение цены DogeBoy в течение дня составляет -2.19%
- Оборотное предложение составляет 1.20T USD
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За сегодня изменение цены DogeBoy на USD составило $ 0.
За последние 30 дней изменение цены DogeBoy на USD составило $ 0.
За последние 60 дней изменение цены DogeBoy на USD составило $ 0.
За последние 90 дней изменение цены DogeBoy на USD составило $ 0.
|Период
|Изменение (USD)
|Изменение (%)
|Сегодня
|$ 0
|-2.19%
|30 дней
|$ 0
|-16.68%
|60 дней
|$ 0
|+6.44%
|90 дней
|$ 0
|--
Ознакомьтесь с последним анализом цен DogeBoy: 24-часовой минимум и максимум, ATH и дневные изменения:
+0.31%
-2.19%
+2.19%
Погрузитесь в рыночную статистику: рыночная капитализация, 24-часовой объем и предложение:
DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe.
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