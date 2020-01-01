Токеномика DogeBoy (DOGB) Откройте для себя ключевую информацию о DogeBoy (DOGB), включая предложение токенов, модель распределения и данные о рынке в реальном времени. Валюта USD

Информация о DogeBoy (DOGB) DogeBoy token is a MEME token a token created for those who unfortunately, being victims of scams, have lost faith in this world.The main target of the project is to give safety to the people who want to invest and to give earnings to the people who lost in the past.Nowadays, unfortunately many developers aim to create contracts who may be unsellable or contracts that due to high taxes, create a " Farm " in which devs earn marketing money and make people lose despite the big buy pressure, beyond this, there are too many projects from same devs who create everyday a new token just to earn money, and this made people get scared from buying any project.We believe that actually, market conditions seem bad, because people got scared from some of devs who unfortunately cheated them many times, by making them lose a lot of money. Our DogeBoy contract will be super safe. Официальный сайт: https://www.dogeboy.it Whitepaper: https://my.visme.co/view/1j6q0ejp-g8nlq788zz0d2m9d#s2 Купить DOGB сейчас!

Токеномика и анализ цен DogeBoy (DOGB) Изучите ключевые данные о токеномике и цене DogeBoy (DOGB), включая рыночную капитализацию, подробности о предложении, FDV и историю цен. С первого взгляда вы поймете текущую стоимость токена и его положение на рынке. Рыночная капитализация: $ 10,72K $ 10,72K $ 10,72K Общее предложение: $ 1,20T $ 1,20T $ 1,20T Оборотное предложение: $ 1,20T $ 1,20T $ 1,20T FDV (полностью разводненная стоимость): $ 10,72K $ 10,72K $ 10,72K Исторический максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Исторический минимум: $ 0 $ 0 $ 0 Текущая цена: $ 0 $ 0 $ 0 Узнайте больше о цене DogeBoy (DOGB)

Токеномика DogeBoy (DOGB): Объяснение ключевых метрик и сценарии использования Понимание токеномики DogeBoy (DOGB) необходимо для анализа его долгосрочной стоимости, устойчивости и потенциала. Ключевые метрики и принципы их расчета: Общее предложение: Максимальное количество токенов DOGB, которые есть или будут созданы. Оборотное предложение: Количество токенов, доступных в настоящее время на рынке и находящихся в открытом доступе. Макс. предложение: Жесткий лимит на общее количество токенов DOGB. FDV (полностью разводненная стоимость): Рассчитывается как текущая цена × максимальное предложение, что дает прогноз общей рыночной капитализации, если все токены находятся в обороте. Уровень инфляции: Отражает скорость выпуска новых токенов, что влияет на их дефицит и долгосрочную динамику цен. Почему эти метрики важны для трейдеров? Высокое оборотное предложение = большая ликвидность. Ограниченное максимальное предложение + низкая инфляция = потенциал для долгосрочного роста цены. Прозрачное распределение токенов = большее доверие к проекту и меньший риск централизованного контроля. Высокий FDV при низкой текущей рыночной капитализации = сигнал о возможной переоценке. Теперь, когда вы ознакомились с токеномикой DOGB, изучите текущую цену DOGB!

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